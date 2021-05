Η Ζενίτ δεν μπόρεσε να προκριθεί στo Final 4 της Euroleaugue ωστόσο ο Κέβιν Πάνγκος ήταν φοβερός και τρομερός τόσο στη regular season όσο και στα playoffs με τη Μπαρτσελόνα. Οι διοργανωτές του έδωσαν μια θέση στην κορυφαία πεντάδα, μετά τους Λούτσιτς, Μίτσιτς και Μίροτιτς και πλέον περιμένουμε να δούμε τον 5ο της παρέας,

Ο Καναδός γκαρντ της ομάδας από την Αγία Πετρούπολη είχε 13,5 πόντους, 6,7 ασίστ και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, όντας ο ηγέτης της... αρμάδας του Πασκουάλ που έφτασε στα όρια τους τους Καταλανούς του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον Κέβιν Πάνγκος που φέτος ανέβασε ξανά τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ

The latest player voted into the All-EuroLeague first team is @KPangos of @zenitbasket

Pangos played a huge part in his team making the playoffs for the first time ever, not missing a single game this season!

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2021