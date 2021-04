Η Μπασκόνια υποδέχεται την Εφές στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Γιουσουφά Φολ έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στη Fernando Buesa Arena.

Ο θηριώδης σέντερ των Βάσκων έκανε ένα εντυπωσιακό μπλοκ στον Μπομπουά όταν ο Γάλλος γκαρντ προσπάθησε να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι των γηπεδούχων!

.@youssou15fall got a HUGE arm to swat that away #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1a4HqwzQ6v

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 1, 2021