ΠΣΑΠΠ για τον χαμό του Οικονόμου: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την τραγωδία»

Με ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΠΠ αναφέρθηκε στον χαμό του Μάριου Οικονόμου τονίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν την τραγωδία αυτή.

Σε πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στον χαμό αυτό αναφέρθηκε ο ΠΣΑΠΠ τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.

Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».