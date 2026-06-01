ΠΣΑΠΠ για τον χαμό του Οικονόμου: «Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την τραγωδία»
Σε πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στον χαμό αυτό αναφέρθηκε ο ΠΣΑΠΠ τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.
Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.
Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.
Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.