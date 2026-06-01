Παναιτωλικός: «Βαθύτατη θλίψη για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου, άφησε το αποτύπωμα του με το ήθος και την ποιότητα του»

Η «οικογένεια» του Παναιτωλικού πενθεί για τον τραγικό χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Μάριου Οικονόμου.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου, δύο χρόνια αφού «κρέμασε» τα παπούτσια του, μετά τη θητεία του στον Παναιτωλικό. Λίγους μήνες πριν κλείσει τα 34 χρόνια του ο άλλοτε διεθνής στόπερ άφησε την τελευταία του πνοή, εννέα ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης Τίτορμος με ανακοινώσεις τους αποχαιρέτησαν τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος τίμησε τη φανέλα των Καναρινιών, στην τελευταία του εμπειρία ως ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.

Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού

«Μάριε, καλό σου ταξίδι…

Ο Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη τον Μάριο Οικονόμου.

Ένας ποδοσφαιριστής με σπουδαία πορεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που τίμησε τα χρώματα του Παναιτωλικού, ένας άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, τόσο νέος, δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή.

Κουράγιο στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού.

Καλό ταξίδι, Μάριε».