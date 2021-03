Χεζόνια: «Δεν παίζω για το πορτοφόλι, αλλά για την ψυχή μου» (pic)

Από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ο Μάριο Χεζόνια έχει βαλθεί να αποδείξει την τρέλα του για τον Παναθηναϊκό. Βόλτες στο γήπεδο της Λεωφόρου, πράσινες αναμνήσεις. Στον λογαριασμό του στο twitter πόσταρε μία φωτογραφία, με φόντο κάποιες από τις κούπες που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός και τη... λεζάντα: «Ποτέ δεν έπαιξα για να γεμίσω το πορτοφόλι μου, μόνο για να ταΐσω την ψυχή μου».

Never played to fill my wallet, only to feed my soul!! pic.twitter.com/G4OY7sxiC1

— Mario Hezonja (@mariohezonja) March 16, 2021