Eurocup: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό με 81-71 επί της Άλμπα Βερολίνου

Με το δεξί ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις του στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Άλμπα Βερολίνου με 81-71, στο κλειστό του Χολαργού.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του σεζόν ο Παναθηναϊκός επικρατώντας της Άλμπα βερολίνου με το εμφατικό 81-71. Οι δύο ομάδες μπήκαν με υψηλό ρυθμό στο παρκέ, ωστόσο η αστοχία χαρακτήρισε το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 16-11.

Σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό, ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Οι Ιωάννα Κριμίλη και Σάρα Μπετζέτι ξεχώρισαν για τις «πράσινες», οι οποίες βρήκαν τις λύσεις στο κρίσιμο σημείο και έφτασαν σε μια σημαντική νίκη.

Νευρικό ξεκίνημα και πράσινο προβάδισμα

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν γρήγορες επιθέσεις και να ψάχνουν λύσεις στο transition. Η αστοχία, ωστόσο, κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά, με τις δύο πλευρές να δυσκολεύονται να βρουν τα δύχτια του καλαθιού. Η Κέιβ σημείωσε τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού, με τις «πράσινες» να παίρνουν σταδιακά τον έλεγχο.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 10-4, όμως η Άλμπα αντέδρασε άμεσα, αξιοποιώντας το γρήγορο παιχνίδι της και μειώνοντας σε 10-9. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις γηπεδούχες μπροστά στο σκορ με 16-11, σε δεκάλεπτο με πολλές σκληρές επαφές και χαμηλά ποσοστά ευστοχίας.

Η Άλμπα επέστρεψε και το ημίχρονο έκλεισε στην ισοπαλία

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε αρχικά το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεφύγει. Η ελληνίδα γκαρντ Κατερίνα Μαρίνα έδωσε επιθετική ώθηση στην Άλμπα, σημειώνοντας έξι συνεχόμενους πόντους με δύο τρίποντα και διαμορφώνοντας το 22-21. Οι «πράσινες» απάντησαν με σερί τεσσάρων πόντων, όμως οι Γερμανίδες παρέμειναν σε απόσταση αναπνοής.

Το παιχνίδι συνέχισε να κινείται στην κόψη του ξυραφιού, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν λύσεις τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στο ανοιχτό γήπεδο. Η Άλμπα εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 36-36, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Για τον Παναθηναϊκό, η Σάρα Μπετζέτι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ από την πλευρά της Άλμπα ξεχώρισε η Ταρά Γουάλας.

Η Κριμίλη έδωσε το σύνθημα, αλλά η Άλμπα παρέμεινε απειλητική

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ιωάννα Κριμίλη ανέλαβε δράση και με επτά συνεχόμενους πόντους έδωσε ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, για το 47-41. Το τρίποντο της Σταμολάμπρου ανέβασε τη διαφορά στο 50-41, με τις «πράσινες» να δείχνουν πως μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο.

Η Άλμπα, ωστόσο, δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να αισθανθεί άνετα. Με γρήγορες επιθέσεις, αποτελεσματικό transition και λύσεις από την περιφέρεια, επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα, μειώνοντας σε 58-57. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις γηπεδούχες να διατηρούν οριακό προβάδισμα, 60-59.

Η Σάρα Μπετζέτι και η Κριμίλη υπέγραψαν την πράσινη νίκη

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός έβγαλε την απαραίτητη ενέργεια και αποφασιστικότητα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και περιορίζοντας τις προσπάθειες της Άλμπα να περάσει μπροστά. Η Σάρα Μπετζέτι έδωσε ρυθμό και ποιότητα στο παιχνίδι των «πρασίνων», ενώ η Ιωάννα Κριμίλη συνέχισε να προσφέρει πολύτιμους πόντους και ενέργεια.

Τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη, ο Παναθηναϊκός είχε χτίσει διαφορά εννέα πόντων, προηγούμενος με 73-64. Η Άλμπα προσπάθησε να επιστρέψει, όμως το καθοριστικό τρίποντο της Κριμίλη, δύο λεπτά πριν από το τέλος, για το 79-69, έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες των φιλοξενούμενων.

Το τελικό 81-71 βρήκε τον Παναθηναϊκό νικητή στην επίσημη πρεμιέρα του, έπειτα από μια σκληρή και ανταγωνιστική αναμέτρηση. Οι «πράσινες» είχαν τις πρωταγωνίστριές τους στις Μπετζέτι και Κριμίλη, έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και μπήκαν με το δεξί στις επίσημες υποχρεώσεις τους.