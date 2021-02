Aρμάνι: Ανακοίνωσε Βοϊτσεχόφσκι για τη frontline (pic)

Ενίσχυση για τη ρακέτα της Αρμάνι.

Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν τον Γιακούμπ Βοϊτσεχόφσκι, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει και σε άλλες ομάδες της χώρας όπως η Μπρέσια, η Τορίνο, η Καντού, η Κρεμόνα και η Μπρίντιζι.

L'Olimpia annuncia Jakub Wojciechowski: "Sono qui per aiutare la squadra" https://t.co/sWIXKQ3jyU

Jakub Wojciechowski is coming to Olimpia: "I'm here to help the team in any way" https://t.co/ccVr2EmByE#insieme #WelcomeJakub pic.twitter.com/irWv6Wqc13

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) February 6, 2021