Ο Άλεκ Πίτερς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες εξαιτίας μιας θλάσης στον λαγονοψοΐτη.

Εκεί που ξεκίνησε τις νίκες η Αρμάνι Μιλάνο του Λούκα Μπάνκι, χάνει τον Άλεκ Πίτερς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέστη θλάση στον λαγονοψοΐτη, η οποία δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη τι βαθμού είναι. Ο λαγονοψοΐτης είναι ένας βαθύς μυς που συνδέει τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη με το μηριαίο οστό, λειτουργώντας ως ο κύριος καμπτήρας του ισχίου.

Ο πρώην αθλητής του Ολυμπιακού θα υποβληθεί σε εξετάσεις και η κατάστασή του αναμένεται να επαναξιολογηθεί σε δύο εβδομάδες. Ο Άλεκ Πίτερς ως τώρα έχει 8.1 πόντους μέσο όρο και 3.9 ριμπάουντ σε 22:33 ,επτά συμμετοχής σε 12 παιχνίδια της Euroleague.