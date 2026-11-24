Πίτερς: Στα... πιτς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες
Εκεί που ξεκίνησε τις νίκες η Αρμάνι Μιλάνο του Λούκα Μπάνκι, χάνει τον Άλεκ Πίτερς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέστη θλάση στον λαγονοψοΐτη, η οποία δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη τι βαθμού είναι. Ο λαγονοψοΐτης είναι ένας βαθύς μυς που συνδέει τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη με το μηριαίο οστό, λειτουργώντας ως ο κύριος καμπτήρας του ισχίου.
Ο πρώην αθλητής του Ολυμπιακού θα υποβληθεί σε εξετάσεις και η κατάστασή του αναμένεται να επαναξιολογηθεί σε δύο εβδομάδες. Ο Άλεκ Πίτερς ως τώρα έχει 8.1 πόντους μέσο όρο και 3.9 ριμπάουντ σε 22:33 ,επτά συμμετοχής σε 12 παιχνίδια της Euroleague.
Olimpia Milano, Alec Peters’ injury under the spotlight: lengthy absence a possibility https://t.co/Ay6jEQxAXd— Sportando (@Sportando) November 24, 2026
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