Τζέιμς: «Απολογούμαι, δεν χειρίστηκα τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο» (pic)

Το επεισόδιο μεταξύ της ΤΣΣΚΑ και του Μάικ Τζέιμς θεωρείται λήξαν, από τη στιγμή που οι Ρώσοι αποφάσισαν για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Πριν από λίγες μέρες ο Αμερικανός γκαρντ ζήτησε άδεια για να μεταβεί στις ΗΠΑ ώστε να παραστεί στην κηδεία του παππού του ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην ανατροφή του.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν του έδωσε άδεια αφού ήταν τραυματίας και ήθελε α μείνει στη Ρωσία για να συνεχίσει τις θεραπείες. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ιτούδης τον άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Άλμπα και σήμερα (30/1), η «ομάδα του στρατού» αποφάσισε να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Τζέιμς, ο οποίος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο Twitter:

«Στις 8 Ιανουαρίου ο παππούς μου έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Από εκείνη τη στιγμή, η προσωπική ζωή μου είχε σκαμπανεβάσματα, έγιναν πολλές αλλαγές. Δυστυχώς, αυτό επηρέασε στην επαγγελματική ζωή μου και δημιούργησε πολλές παρανοήσεις σχετικές με την ομάδα και κάποια Media. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ προσωπικό και δεν υπάρχει περίπτωση να μοιραστώ κάτι με τον Τύπο. Επίσης, θα ήθελα να πω πως υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι για να χειριστείς καταστάσεις και σίγουρα δεν χειρίστηκα τα πάντα σε αυτή την υπόθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για μένα και την ομάδα που εκπροσωπώ. Για αυτόν τον λόγο βρίσκομαι εδώ για να απολογηθώ και να πω πως η έκταση που πήρε το θέμα δεν είναι κάτι που θα άρεσε στον παππού μου. Η ΤΣΣΚΑ και εγώ θα δουλέψουμε μαζί σαν ομάδα και εσωτερικά. Θα ζητούσα από τους ανθρώπους να αφήσουν αυτό στο παρελθόν. Ευχαριστώ για όλες τις ευχές για την οικογένειά μου και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον»

