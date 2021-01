ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Συνεχίζει στην ομάδα ο Μάικ Τζέιμς

Το επεισόδιο μεταξύ ΤΣΣΚΑ και Μάικ Τζέιμς θεωρείται λήξαν με την διοίκηση να αποφασίζει για τη συνέχιση της συνεργασίας.

Πριν λίγες μέρες ο Αμερικανός γκαρντ ζήτησε άδεια για να μεταβεί στις ΗΠΑ ώστε να παραστεί στην κηδεία του παππού του ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην ανατροφή του. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν του έδωσε άδεια αφού ήταν τραυματίας κι ήθελε α μείνει στη Ρωσία για να συνεχίσει τις θεραπείες.

Στη συνέχεια υπήρξε επεισόδιο με τον Δημήτρη Ιτούδη ο οποίο τον τιμώρησε αφήνοντάς τον κάποιες μέρες εκτός ομάδας.

Σήμερα τα μέλη της διοίκηση της ομάδας συναντήθηκαν και αποφάσισαν πως θα συνεχίσουν τη συνεργασία με τον Αμερικανό αφού υπήρχαν σκέψεις για διακοπή συμβολαίου.

Mike James is staying with CSKA Moscow, per sources.

