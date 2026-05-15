Παπαλουκάς: Η εντυπωσιακή του εμφάνιση καβάλα στ' άλογο για χάρη της ΤΣΣΚΑ!
Ο Θοδωρής Παπαλουκάς έδωσε το «παρών» στους εορτασμούς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κατάκτηση της EuroLeague το 2006.
Μάλιστα ο παλαίμαχος γκαρντ έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο παρκέ καβάλα πάνω σε άλογο, το οποίο είναι και το σύμβολο του συλλόγου. Ο Παπαλουκάς είχε αναδειχθεί και MVP του Final Four εκείνης της χρονιάς.
Η ομάδα έγραψε σε ανάρτησή της για εκείνον: «Βγήκε νύχτα στο χωράφι με το άλογο (σ.σ. στίχος από ρωσικό τραγούδι). Ο MVP του Final Four της EuroLeague το 2006 έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο παιχνίδι απέναντι στη Λοκομοτίβ»!
