Η νέα εποχή, αυτή της πανδημίας, έχει φέρει τους φιλάθλους μακριά από τα γήπεδα (και) της EuroLeague. Ο Γιώργος Πρίντεζης ρωτήθηκε για τον παράγοντα «φίλαθλος» και πόσο του λείπει. Θυμήθηκε δύο μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού, την κατάκτηση της EuroLeague στην Πόλη, αλλά και την πρόκριση στο Final Four, εις βάρος της Μπαρτσελόνα.

«Οι φίλαθλοι είναι σημαντικοί. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλες τις ομάδες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν στις καλές στιγμές και στις κακές στιγμές. Όλα αυτά τα συναισθήματα που δημιουργούνται, τα γνωρίζουν πολύ καλά οι παίκτες της ομάδας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτούς.

Θυμάμαι το ματς με την Μπαρτσελόνα, το 4ο παιχνίδι, που μας έδωσε την πρόκριση στο Final Four, οι φίλαθλοι μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ και η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική.

Τα συναισθήματα όταν κερδίσαμε την πρώτη EuroLeague, όταν ανατρέψαμε το σκορ. Ήταν τόσο χαρούμενοι και τόσο ενθουσιασμένοι που η ομάδα είχε πετύχει. Ήταν όμορφο συναίσθημα», είπε ο Πρίντεζης.

A difficult season for fans around the world.@olympiacosbc legend Georgios Printezis talks about how much he misses playing in front of fans pic.twitter.com/AIoeaLRsvv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 7, 2021