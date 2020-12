Η Βαλένθια επικράτησε της Χίμκι και έφτασε τις 10 νίκες στη Euroleague. Πρωταγωνιστής ο Χέρμανσον που είχε 16 πόντους και 9 ασίστ σε μια εξαιρετική παρουσία.

Δείτε τα καλύτερα του παίκτη των Ισπανών

5th in the standings an chasing a playoff place @hermannsson15 helped @valenciabasket to yet another win making it 10 for the season in Round 16!

Check his best bits here pic.twitter.com/fie9CCsRxC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2020