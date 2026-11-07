Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας της Αρμάνι με τον Λούκα Μπάνκι που διαδέχεται τον Πέπε Ποέτα. Ποια είναι η διάρκεια του συμβολαίου και πόσα χρήματα θα εισπράξει.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης της συμφωνίας (είναι θέμα ωρών) με τον Λούκα Μπάνκι βρίσκονται στην Αρμάνι Μιλάνο, μετά το «διαζύγιο» με τον Πέπε Ποέτα. Ο πρώην τεχνικός της ομάδας με ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/11) αποτελεί παρελθόν μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια.

Ο Λούκα Μπάνκι ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την ιταλική ομάδα, με τις συνολικές απολαβές του, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, για τη διάρκεια της συνεργασίας τους να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπάνκι καλείται να διαδεχθεί τον Πέπε Ποέτα, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της Αρμάνι, αφήνοντας πίσω του απολογισμό 1-9 στη Euroleague, γεγονός που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να επιτευχθεί κάτι καλό τη φετινή σεζόν.

Η διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου στρέφεται πλέον στον έμπειρο Ιταλό τεχνικό, με στόχο να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και να την επαναφέρει σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το συμβόλαιο των 2,5 ετών αν μη τι άλλο δείχνει τη διάθεση της διοίκησης να επενδύσει στον Μπάνκι, ώστε να «χτίσει» μια ομάδα που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στη Euroleague και να μην αποτελεί απλώς ένα ακριβοπληρωμένο ρόστερ που δεν φέρνει αποτελέσματα.

