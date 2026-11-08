Πατώντας το γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, η Βαλένθια πέρασε από την έδρα της Μπούργκος κερδίζοντας με 93-100 και τον Τι Τζέι Σορτς να σημειώνει double-double.

Την 4η σερί νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα σημείωσε η Βαλένθια με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να προσθέτει άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Συγκεκριμένα στα 23 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 14 πόντους με 6/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Πρώτοι σκόρερ για την Βαλένθια ήταν οι Άρμονι Μπρουκς και Ντίλαν Οσετκόφσκι οι οποίοι πέτυχαν από 15 πόντους ο καθένας, με την Βαλένθια να έχει 22 ασίστ για μόλις 8 λάθη.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ έφτασε στο 5-2 ρεκόρ και στην 2η θέση της κατάταξης στην ACB, όπου ισοβαθμεί με Μπασκόνια, Τενερίφη και Μπαρτσελόνα.

Μπούργκος (Φίτσακ): Όντιτζ 26(6), Στιουάρντ 15 (1), Κοπρίβιτσα 2, Αλμαζάν 2, Ντίεθ 2, Γκερέρο 2, Ραντοσάβλιεβιτς 6, Ομπασοχάν 4, Σένγκφελντερ 11 (3), Ντουμπουγιά 9 (1), Λομπάκο 12 (2), Ταμποάδα 2.

Βαλένθια (Άλμπερτ): Σορτς 14 (10ασ., 4ρ.), Τέιλορ 11 (2), Πουέρτο 8 (2), Σεντ-Σουπερί 9 (1), Καρντένας 5 (1), Οσετκόφσκι 15 (3), Μουρ 3 (1), Μπρουκς 15 (3), Σακό 6, Κορμπαλάν 4, Μαρι, Ριβέρο 10 (1),

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 32-31, 52-61, 93-100.