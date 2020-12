Δείτε την τάπα του Βέσελι στον Σπανούλη, η οποία υπέγραψε τη νίκη της Φενέρ.

The play that ensured the night belonged to @FBBasketbol

Hustle on BOTH ends #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cIwrZLoYVX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2020