Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τον Πάπας - Εκτός ο Ντάνστον
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Την Παρασκευή (11/09), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», πέντε μέρες μετά το μεταξύ τους ματς στο Ηράκλειο, όπου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 87-77.
Σε σχέση με το IBT CRETE, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει μία αλλαγή στην αποστολή. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου επιστρέφει, ενώ εκτός έμεινε ο Μπράιαν Ντάνστον. Ο βετεράνος σέντερ που είχε φορέσει παλιά τα «ερυθρόλευκα», είχε έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στην προετοιμασία, καθώς υπήρχαν απουσίες λόγω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.
Ο Ντάνστον δεν ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στην Κύπρο, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει με την περίπτωση του Τζορτζ Πάπας. Ο πρώην «ερυθρόλευκος» γκαρντ, είχε ενσωματωθεί στην προετοιμασία, για τον ίδιο λόγο που έγινε και με τον 40χρονο σέντερ.
Ο Πάπας, βρίσκεται στη διάθεση του Μπαρτζώκα για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» και είναι αρκετά πιθανό, να αποτελέσει μία νέα μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έφυγε για την ΑΕΚ, οι Πειραιώτες θα θέλανε να ενισχύουν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα και όλα δείχνουν πως αυτό θα γίνει με τον Πάπας, ο οποίος γνωρίζει καλά τον σύλλογο.
Ο 28χρονος την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στον Πανιώνιο και το Μαρούσι, ενώ στον Ολυμπιακό ήταν από το 2022 μέχρι το 2024.
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