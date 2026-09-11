Ο Τζορτζ Πάπας βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού στην Κύπρο, όμως το ίδιο δεν ισχύει με τον Μπράιαν Ντάνστον.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Την Παρασκευή (11/09), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», πέντε μέρες μετά το μεταξύ τους ματς στο Ηράκλειο, όπου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 87-77.

Σε σχέση με το IBT CRETE, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει μία αλλαγή στην αποστολή. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου επιστρέφει, ενώ εκτός έμεινε ο Μπράιαν Ντάνστον. Ο βετεράνος σέντερ που είχε φορέσει παλιά τα «ερυθρόλευκα», είχε έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στην προετοιμασία, καθώς υπήρχαν απουσίες λόγω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Ο Ντάνστον δεν ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στην Κύπρο, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει με την περίπτωση του Τζορτζ Πάπας. Ο πρώην «ερυθρόλευκος» γκαρντ, είχε ενσωματωθεί στην προετοιμασία, για τον ίδιο λόγο που έγινε και με τον 40χρονο σέντερ.

Ο Πάπας, βρίσκεται στη διάθεση του Μπαρτζώκα για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» και είναι αρκετά πιθανό, να αποτελέσει μία νέα μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έφυγε για την ΑΕΚ, οι Πειραιώτες θα θέλανε να ενισχύουν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα και όλα δείχνουν πως αυτό θα γίνει με τον Πάπας, ο οποίος γνωρίζει καλά τον σύλλογο.

Ο 28χρονος την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στον Πανιώνιο και το Μαρούσι, ενώ στον Ολυμπιακό ήταν από το 2022 μέχρι το 2024.