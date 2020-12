Ο Ρότσεστι έγραψε βιβλίο (vid)

Ο Τέιλορ Ρότσεστι ενημέρωσε τους ακόλουθούς του στο twitter πως έγραψε το πρώτο του βιβλίο το οποίο εκδόθηκε στις ΗΠΑ.

Το βιβλίο έχει τίτλο «A New 20/20 Vision» κι έφτασε ήδη στα χέρια του.

Ο νυν γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα και πρώην του Ολυμπιακού ανέφερε πως, «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το βιβλίο μου, το οποίο θα δημοσιευτεί σύντομα και ονομάζεται: A New 20/20 Vision. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε ως μια επιστολή προς τα παιδιά μου και μετατράπηκε σε επείγουσα κλήση για τον κόσμο για να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Στο βιβλίο μοιράζομαι πολλές εμπειρίες που διαμόρφωσαν την αισιοδοξία μου».

I’m excited to announce my upcoming book: A New 20/20 Vision. This book started as a letter to my kids, and turned into an urgent call to action for the world to reprogram the way we experience life. In the book I share many experiences that have shaped my optimism. pic.twitter.com/i2mTrwo6yJ

