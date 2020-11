Επίσημο: Στη Βίρτους Μπολόνια ο Μπελινέλι! (vid)

Ο 34χρονος Ιταλός περιφερειακός άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στη Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν 2002-03 κι έπειτα από μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ όπου, μεταξύ άλλων κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επιστρέφει στην πρώτη ομάδα του!

Η Βίρτους ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπελινέλι, ο οποίος έκλεισε τον κύκλο του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχοντας 9.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μ.ό. σε 860 συμμετοχές. Αγωνίστηκε σε Ουόριορς, Ράπτορς, Χόρνετς, Μπουλς, Σπερς, Χοκς και Σίξερς ενώ το 2014 αναδείχτηκε νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων του NBA All-Star Game.

Πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Σάσα Τζόρτζεβιτς στη Βίρτους, πλαισιώνοντας τον Μίλος Τεόντοσιτς.

Bentornato @marcobelinelli

"Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante."@marcobelinelli is a new player of Virtus Segafredo pic.twitter.com/ERCs1HzREp

