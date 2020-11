EuroLeague: Τι Μπασκόνια, τι Μπάγερν Μονάχου...

H «διαβολοβδομάδα» πέρασε. Και η EuroLeague πλέον διανύει την 11η αγωνιστική της. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και πάλι στο ΟΑΚΑ, μετά από δύο σερί ήττες στην Ισπανία, και φιλοξενεί τη δεύτερη της βαθμολογίας Μπάγερν Μονάχου.

To ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στη Μόσχα, με την ΤΣΣΚΑ να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πρώτο παιχνίδι της δίχως τον Φακούντο Καμπάτσο.

Τα tips της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Συνέπεια! Ο Νίκολας Λαπροβίτολα έχει 15 σερί εύστοχες βολές και ο Τρέι Τόμπκινς 12.

Διαφορά 10 πόντων έχει ο Σέρχιο Γιουλ από τον Παούλιους Γιανκούνας. Ο Ισπανός μετράει 3.062 πόντους και στην 6η θέση των σκόρερ, ενώ ο Λιθουανός έχει πετύχει 3.072 και 5ος.

Παράλληλα, ο Γιουλ απέχει 24 ασίστ για το προσπέρασμα στον Μίλος Τεόντοσιτς (1.103 ο Γιουλ, 1026 ο Σέρβος).

Με 19.2 πόντους ανά αγώνα, ο Τζόρνταν Λόιντ του Ερυθρού Αστέρα είναι ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague.

Ο Μπόρισα Σίμανιτς χρειάζεται 4 πόντους για να συμπληρώσει 100 στην καριέρα του στη EuroLeague.

Όταν ο Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος μετράει 170 συνεχόμενες συμμετοχές στη EuroLeague, κάνει άλλα 9 κλεψίματα, θα φτάσει τα 200.

Ο Αρτούρας Μιλάκνις είναι ο ρέκορντμαν συνεχόμενων συμμετοχών στη EuroLeague. Έχει ήδη 186 σερί εμφανίσεις.

Στη Ζαλγκίρις λατρεύουν τις ελεύθερες βολές. Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει 38 συνεχόμενες, ο Τόμας Ουόκαπ 19 και ο Παούλιους Γιανκούνας 13.

Άλλους 47 πόντους χρειάζεται ο Κέι Σι Ρίβερς και θα φτάσει στους 1.500 στην καριέρα του στη EuroLeague.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Βερολίνο. Πέρσι αγωνίστηκαν στη Μόσχα, με τη Χίμκι να επικρατεί (104-87).

Ο Νάιλς Τζίφεϊ, της Άλμπα, έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με 8/18 τρίποντα. Στην καριέρα του σουτάρει με 44.4%.

Ο Αλεξέι Σβεντ σταμάτησε το σερί των 78 σερί εμφανίσεων με διψήφιο αριθμό πόντων την περασμένη αγωνιστική (10η). Κόντρα στην Εφές έμεινε στους 9 πόντους, με 3/10 σουτ.

Για τον Ολυμπιακό αυτό θα είναι το 495ο παιχνίδι του στη EuroLeague. Για την Μπασκόνια το 494ο. Αμφότερες βρίσκονται στο δρόμο για το «club των 500», όπου βρίσκονται ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μπαρτσελόνα.

Ο Κώστας Σλούκας χρειάζεται άλλους 26 πόντους για να αναρριχηθεί στην 35η θέση των σκόρερ της EuroLeague, ξεπερνώντας τον Νίκο Ζήση, ο οποίος με τις φανέλες της ΑΕΚ, Μπενετόν, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Σιένα, Ούνικς, Φενέρ και Μπάμπεργκ μέτρησε 2.140 πόντους.

Ένα πελώριο 88.9% έχει στα δίποντα ο Χασάν Μάρτιν του Ολυμπιακού, ποσοστό που τον κατατάσσει ως τον πιο εύστοχο παίκτη στα δίποντα φέτος.

Ένα κλέψιμο χρειάζεται ο Βασίλης Σπανούλης για να βρεθεί στην 5η θέση της σχετικής λίστας. Αυτή τη στιγμή, μοιράζεται την 6η θέση με τον Τζανλούκα Μπαζίλε (από 261 κλεψίματα).

«Cakes are special. Every birthday, every celebration ends with something sweet, a cake and people remember. It's all about the memories...». Happy Birthday @HassTheGreat !!! #OlympiacosBc #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WNjFedYpDx

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 22, 2020