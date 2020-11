Το... άλμα για το ΝΒΑ έκανε ο Άντονι Γκιλ.

Ο πρώην φόργουορντ της Χίμκι συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς.

Ο Γκιλ είχε 8.3 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά ματς με τη Χίμκι σε 11 ματς, παίζοντας 19 λεπτά μέσο όρο.

Free agent PF Anthony Gill has agreed to a two-year deal with the Washington Wizards, agent Sean Kennedy of @excelsm_bball tells ESPN. Gill played in Khimki of the EuroLeague last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020