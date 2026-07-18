Άντονι Ντέιβις: «Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Λεμπρόν για τους Γουίζαρντς»
Υπάρχει στα σκαριά κάποια... επανένωση μεταξύ του Λεμπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις; Σύμφωνα με τα λεγόμενα του «The Brow» υπάρχει ήδη... ψηστήρι από την πλευρά του, την ώρα που και ο Άντονι Έντουαρντς απένειμε κάλεσμα στον «βασιλιά» για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Συγκεκριμένα ο Άντονι Ντέιβις απάντησε σε ερώτηση για κάποια νέα συνεργασία τους στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς μετά την κοινή τους παρουσία στους Λος Άντζελες Λέικερς, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Μπορεί, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις» βάζοντας «φωτιά» σε νέα σενάρια αναφορικά με την επόμενη ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς.
Anthony Davis says he has had conversations with LeBron James about joining the Wizards 👀— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) July 17, 2026
(Via chasecoburn/IG, h/t @NationMffl) pic.twitter.com/GXxB3WD2da
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