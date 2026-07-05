Ο Πάτρικ Γιούιν επιστρέφει στους πάγκους, καθώς θα είναι πλέον βοηθός στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Έτοιμος για την επιστροφή του στους πάγκους είναι ο θρύλος του NBA, Πάτρικ Γιούιν. Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία με τους Νικς (πρώτος σκόρερ, πρώτος σε ριμπάουντ, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής και πρώτος σε κλεψίματα), συμφώνησε με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και θα είναι βοηθός στην ομάδα της Αμερικανής πρωτεύουσας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιούιν, είχε επιστρέψει στους Νικς, αλλά ως πρεσβευτής του οργανισμού. Βλέποντας την αγαπημένη του ομάδα να φτάνει ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο 63χρονος, αποφάσισε να γίνει ξανά προπονητής. Τελευταία φορά που ήταν σε αυτό τον ρόλο, ως βοηθός, στο NBA, ήταν από το 2013 μέχρι το 2017 που βρισκόταν στους Χόρνετς.