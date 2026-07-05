NBA: Επιστροφή στους πάγκους για τον Πάτρικ Γιούιν
Έτοιμος για την επιστροφή του στους πάγκους είναι ο θρύλος του NBA, Πάτρικ Γιούιν. Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία με τους Νικς (πρώτος σκόρερ, πρώτος σε ριμπάουντ, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής και πρώτος σε κλεψίματα), συμφώνησε με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και θα είναι βοηθός στην ομάδα της Αμερικανής πρωτεύουσας.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιούιν, είχε επιστρέψει στους Νικς, αλλά ως πρεσβευτής του οργανισμού. Βλέποντας την αγαπημένη του ομάδα να φτάνει ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο 63χρονος, αποφάσισε να γίνει ξανά προπονητής. Τελευταία φορά που ήταν σε αυτό τον ρόλο, ως βοηθός, στο NBA, ήταν από το 2013 μέχρι το 2017 που βρισκόταν στους Χόρνετς.
Georgetown and New York Knicks legend Patrick Ewing has agreed to become an assistant coach for the Washington Wizards and head coach Brian Keefe, sources tell ESPN. Ewing has been in an Ambassador role with the Knicks and now returns on the coaching sidelines in D.C. pic.twitter.com/6Xdz6GrmY0— Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2026
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