NBA: Ο Τρέι Γιανγκ προσπάθησε να σκίσει μία φανέλα του Μπράνσον
Μεγάλη κόντρα έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους Νικς και τον Τρέι Γιανγκ. Ο 27χρονος γκαρντ, είχε δημιουργήσει κακές εντυπώσεις στους φίλους της ομάδας από τη Νέα Υόρκη, όσο έπαιζε στους Χοκς.
Μάλιστα, έχει το παρατσούκλι του «κακού της Νέας Υόρκης» και πλέον κάθε φορά που βρίσκεται στο «Madison Square Garden», αποδοκιμάζεται έντονα. Ο Γιανγκ ο οποίος αγωνίζεται πλέον στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, αποφάσισε να... υπενθυμίσει σε όλους την κόντρα που έχει με τους Νικς.
Όταν έκανε την είσοδό του στο «Fanatics Fest», o Γιανγκ κρατούσε μία φανέλα με το όνομα του Μπράνσον, την οποία προσπάθησε να σκίσει, δίχως όμως επιτυχία. Οι αντιδράσεις του κόσμου στη Νέα Υόρκη που βρέθηκαν στο φεστιβάλ, ήταν αρκετά έντονες.
Δείτε το βίντεο
Trae Young pulled up to Fanatics Fest with a Jalen Brunson jersey, which he tried to rip, but couldn’t.— Legion Hoops (@LegionHoops) July 18, 2026
Hilarious. pic.twitter.com/Yl2YX0zKY8
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