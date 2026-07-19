Ο Τρέι Γιανγκ προσπάθησε να σκίσει μια μπλούζα των Νικς, η οποία είχε το όνομα του Τζέιλεν Μπράνσον στην πλάτη.

Μεγάλη κόντρα έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους Νικς και τον Τρέι Γιανγκ. Ο 27χρονος γκαρντ, είχε δημιουργήσει κακές εντυπώσεις στους φίλους της ομάδας από τη Νέα Υόρκη, όσο έπαιζε στους Χοκς.

Μάλιστα, έχει το παρατσούκλι του «κακού της Νέας Υόρκης» και πλέον κάθε φορά που βρίσκεται στο «Madison Square Garden», αποδοκιμάζεται έντονα. Ο Γιανγκ ο οποίος αγωνίζεται πλέον στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, αποφάσισε να... υπενθυμίσει σε όλους την κόντρα που έχει με τους Νικς.

Όταν έκανε την είσοδό του στο «Fanatics Fest», o Γιανγκ κρατούσε μία φανέλα με το όνομα του Μπράνσον, την οποία προσπάθησε να σκίσει, δίχως όμως επιτυχία. Οι αντιδράσεις του κόσμου στη Νέα Υόρκη που βρέθηκαν στο φεστιβάλ, ήταν αρκετά έντονες.

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