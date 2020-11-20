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Φενέρ: Πήρε Άλεξ Πέρες (pic)

O Άλεξ Πέρες αποτελεί παίκτη της Φενέρ, αφού η πρώην ομάδα του, Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε τη μετακίνηση.

Φενέρ: Πήρε Άλεξ Πέρες (pic)

Έτσι είναι το παιχνίδι σήμερα | 21+ UKGC

Ενίσχυση για τη Φενέρ στα γκαρντ.

Οι Τούρκοι θα έχουν πλέον στο ρόστερ τους τον Άλεξ Πέρες, με την πρώην ομάδα του, Μπαχτσεσεχίρ να ανακοινώνει τη συμφωνία

Ο Αμερικανομεξικανός επιστρέφει στη Euroleague, αφού είχε παίξει 7 ματς την περσινή σεζόν με τη Ζαλγκίρις, μετρώντας 3.1 πόντους και 1.9 ασίστ ανά ματς.

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