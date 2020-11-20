Φενέρ: Πήρε Άλεξ Πέρες (pic)

Ενίσχυση για τη Φενέρ στα γκαρντ.

Οι Τούρκοι θα έχουν πλέον στο ρόστερ τους τον Άλεξ Πέρες, με την πρώην ομάδα του, Μπαχτσεσεχίρ να ανακοινώνει τη συμφωνία

Ο Αμερικανομεξικανός επιστρέφει στη Euroleague, αφού είχε παίξει 7 ματς την περσινή σεζόν με τη Ζαλγκίρις, μετρώντας 3.1 πόντους και 1.9 ασίστ ανά ματς.

Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe BEKO'yla anlaşma sağlanmıştır.

Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz.

Her şey için teşekkürler Alex! pic.twitter.com/xaEpASQslz

— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) November 20, 2020