EuroLeague: «Διαβολοβδομάδα» για έναν!

Ο ρυθμός είναι αμείωτος. Η «διαβολοβδομάδα», που περιέχει την 9η και τη 10η αγωνιστική, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να ξαποστάσει μία ομάδα. Από το ένα ματς, στο άλλο, με ένα ταξίδι (μικρό ή μεγάλο) ενδιάμεσα. Και στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει το ταμείο. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στον... δρόμο καθ' όλη τη διάρκειας της εβδομάδας.

Όχι όμως και ο Ολυμπιακός. Οι αναμετρήσεις των «ερυθρολεύκων» απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν αναβλήθηκαν, λόγω των κρουσμάτων της covid-19, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό... ορφανό σε αυτή τη ζόρικη εβδομάδα. Παράταση παίρνει το milestone της Μπαρτσελόνα, αφού αν γινόταν ο αγώνας θα ήταν ο 500ός στην ιστορία της στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Όλα τα tips της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague

ZENIT – XIMKI (17/11, 19:00)

Αργά, αλλά σταθερά ο Κέι Σι Ρίβερς πλησιάζει στους 1.500 πόντους στην καριέρα του. Χρειάζεται 59 ακόμη.

Ο Ντέβιν Μπούκερ της Χίμκι είναι ο κορυφαίος ριμπάουντερ αυτή τη σεζόν στη EuroLeague με 8.4 ανά παιχνίδι.

O Εβγκένι Βορόνοφ χρειάζεται μόλις ένα ριμπάουντ για να φτάσει τα 100 στην καριέρα του.

@EuroLeague game VS @Khimkibasket is on the radar. pic.twitter.com/dkwaXuDzBb

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ – ΕΦΕΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (17/11, 19:30)

Στο περσινό αντίστοιχο παιχνίδι, ο Σέιν Λάρκιν πέτυχε ρεκόρ πόντων (49) και ισοφάρισε αυτό των περισσότερων τριπόντων (10) στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Βλαντιμίρ Λούτσιτς αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης. Χρειάζεται ακόμη 2 τρίποντα για να συμπληρώσει 100. Τι λέτε, θα τα βρει στην Πόλη;

Παράλληλα, ο Σέρβος χρειάζεται και 10 κλεψίματα για την πρώτη εκατοντάδα της σχετικής κατηγορίας.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ – ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (17/11, 20:00)

H ΤΣΣΚΑ μετράει το απίστευτο 21-3 στις αναμετρήσεις της με την Ζαλγκίρις. Υπάρχει και το... αλλά. Αυτές οι τρεις επικρατήσεις έχουν συμβεί στα χρόνια της παρουσίας του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους στον πάγκο των Λιθουανών, από το 2017 και μετά.

Παράλληλα, έξι απ;o τα επτά τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έχουν κριθεί με διαφορές πέντε πόντων ή μικρότερη! Θρίλερ!

Ο Παούλιος Γιανκούνας θα συμπληρώσει 350 συμμετοχές στη EuroLeague αν αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

Μόλις 9 ασίστ χρειάζεται ο Ντάνιελ Χάκετ για να μπει στην πρώτη 20άδα των πασέρ της διοργάνωσης. Έχει συμπληρώσει 600 ασίστ, με τον Τζέι Αρ Χόλντεν να μετράει 608.

Our schedule of the week:

November 17th: vs @bczalgiris

November 19th: vs @FCBBTogether

November 22nd: vs @parmabasket #CSKAbasket pic.twitter.com/LeOc6CFEx8

— CSKA Moscow (@cskabasket) November 16, 2020