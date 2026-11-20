Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Ολυμπιακός - Ρεάλ και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Elabet, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για όλα τα νέα και τις εξελίξεις πριν την επανέναρξη της Super League. Αμέσως μετά, στις 15:45 ακολουθεί το Q&A by Interwetten.

Στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με σχολιασμό, live συνδέσεις, αλλά και το pre game του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τους Ισπανούς στη Sunel Arena στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ματς να ξεκινά στις 21:15 και να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime. Στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (21:30, Nova Sports 4), η Παρτίζαν την Μπεσίκτας (21:45, Νοva Sports start) και η Αναντολού Εφές τη Βιλερμπάν (19:30, Nova Sports 2).

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο βραδινό Gazz Floor, στις 23:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας