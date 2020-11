Εξαιρετικός Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ζάγκρίρις.

Ο παίκτης της Μακάμπι ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ ειχε 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ στην επικράτηση της ομάδας του Σφαιρόπουλου.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

16pts I 4rbs I 4ast @TDORSEY_1 led all scorers in a @MaccabitlvBC victory that led from start to last night! pic.twitter.com/CeVO51gPfD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2020