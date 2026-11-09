Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στο Τελ Αβίβ για να παρακολουθήσει τον τελικό του League Cup.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διασταυρώνει τα... ξίφη της με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο του League Cup του Ισραήλ που θα κρίνει και τον τίτλο.

Στο Τελ Αβίβ βρέθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του Οντέτ Κάτας με εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη εκμεταλλευόμενος το ρεπό του.

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