Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ: Παρών στον τελικό του League Cup στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις
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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στο Τελ Αβίβ για να παρακολουθήσει τον τελικό του League Cup.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διασταυρώνει τα... ξίφη της με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο του League Cup του Ισραήλ που θα κρίνει και τον τίτλο.
Στο Τελ Αβίβ βρέθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του Οντέτ Κάτας με εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη εκμεταλλευόμενος το ρεπό του.
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Look who’s here 👀 @NIGEL_HAYES https://t.co/ftqcopJALR— Winner League (@WinnerLeague) November 9, 2026
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