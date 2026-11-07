Η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξετάζει μια ιδιαίτερη περίπτωση για την ενίσχυση της περιφέρειάς της, καθώς έχει στα ραντάρ της έναν γκαρντ που παραμένει εκτός παρκέ από τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό για υπόθεση ντόπινγκ που συνδέθηκε με αναμέτρηση απέναντι στην ίδια!

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα comeback των τελευταίων ετών στην EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών! Ο Πιέρια Χένρι, που έχει να αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 2023 λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ που έφερε την τιμωρία του, βρίσκεται κοντά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την ομάδα απέναντι στην οποία είχε προκύψει το περιστατικό που σημάδεψε την καριέρα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τσέμα ντε Λούκας και του Ισραηλινού δημοσιογράφου Μόζες Μπάρντα, η ομάδα του Τελ Αβίβ εξετάζει την περίπτωσή του, αναζητώντας λύσεις για να βελτιώσει την εικόνα της στην EuroLeague και ειδικά την περιφέρειά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χένρι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Μπασκόνια τον Ιανουάριο του 2023, ενώ την ίδια περίοδο, ο ισπανικός σύλλογος προχώρησε στην αναστολή του συμβολαίου του, μετά την υπόθεση που προέκυψε από έλεγχο ντόπινγκ.

Το παιχνίδι όπου ξεκίνησαν όλα

Η υπόθεση που οδήγησε στην τιμωρία του συνδέθηκε με έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά την αναμέτρηση της Μπασκόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 3 Νοεμβρίου 2022 για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ κατηγορήθηκε για αλλοίωση του δείγματος ούρων, με τη χρήση συνθετικών ούρων, κατά τη διαδικασία του αντιντόπινγκ ελέγχου. Τότε σε 14:48 που αγωνίστηκε σημείωσε 2 πόντους, μάζεψε δύο ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ κι έκανε κι ένα κλέψιμο.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η FIBA του επέβαλε επίσημα αποκλεισμό 48 μηνών, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2027. Ο Χένρι προσέφυγε στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), ωστόσο η έφεσή του απορρίφθηκε το 2025 και η αρχική ποινή παρέμεινε σε ισχύ. Έτσι, η πιθανή μετακίνησή του στη Μακάμπι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την ομάδα απέναντι στην οποία είχε αγωνιστεί η Μπασκόνια στον αγώνα μετά τον οποίο προέκυψε η υπόθεση που οδήγησε στην τιμωρία του.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρίσκεται σε δύσκολη θέση στην EuroLeague, καθώς μετρά μόλις δύο νίκες σε δέκα αγωνιστικές και καταλαμβάνει την προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Αναζητά, επομένως, ενίσχυση που θα τη βοηθήσει να αλλάξει την αγωνιστική της εικόνα μετά τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Το ερώτημα, βέβαια, είναι κατά πόσο ένας παίκτης 33 ετών, ο οποίος έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελέσει τη λύση που χρειάζεται η Μακάμπι. Στην ομάδα του Τελ Αβίβ, πάντως, φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά αυτή την προοπτική.