Εντυπωσιακά πράγματα έκανε η Ζαλγκίρις κόντρα στη Βαλένθια στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι Λιθουανοί μέτρησαν 7/9 τρίποντα στην 1η περίοδο και με αυτόν τον τρόπο πήραν διαφορά 5 πόντων (27-22).

Ασταμάτητη η ομάδα του Σίλερ.

It’s pouring from outside! Zalgiris made 7 threes and is up 27-22 against @valenciabasket after 10 minutes pic.twitter.com/zMz1lrWLku

BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 22, 2020