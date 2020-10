Ο Τζέιμς Γκιστ στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται να επιθυμεί την προσθήκη του Τζέιμς Γκιστ στο ρόστερ της. Ο άλλοτε φόργουορντ του Παναθηναϊκού έμεινε ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα και αναζητεί την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αναζητεί την ενίσχυση του ρόστερ, μετά το αρνητικό ξεκίνημα στη EuroLeague (1-3). Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Αμάρε Στανταμάιερ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της «ομάδας του Λαού».

Source: Maccabi Tel Aviv is considering the addition of Euroleague veteran James Gist who played for Crvena Zvezda last season.

— Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) October 19, 2020