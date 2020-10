Ολυμπιακός - Μακάμπι: Η τρίποντη «βόμβα» του Χάρισον που έδωσε τη νίκη! (vid)

Ο Άαρον Χάρισον μπήκε στην ίδια λίστα με τους Βασίλη Σπανούλη και Γιώργο Πρίντεζη! Ένα buzzer beater στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας»! Και τι buzzer beater.

Με άμυνα πάνω του και αρκετά μετά μακριά από τη γραμμή των τριών πόντων! Ο Άαρον Χάρισον έγινε ο ήρωας του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, δίνοντας την τρίτη νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές.

Δείτε την καλαθάρα του Χάρισον:

@AaronICE2 WHAT A WAY TO WIN THE GAME#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ccJ3E9cRN3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2020