Ζαλγκίρις: Αρνητικά όλα τα τεστ για κορονοϊό (pic)

Συνεχίζει τη σεζόν της χωρίς απουσίες η Ζαλγκίρις.

Οι Λιθουανοί ενημέρωσαν πως όλα τα τεστ των παικτών της για κορονοϊό ήταν αρνητικά.

Ο έλεγχος έγινε μετά το ματς με τη Χίμκι, ενώ και ο Ζοφρί Λοβέρν που είχε βρεθεί θετικός πριν μέρες, είναι πλέον αρνητικός

All Zalgiris team tests are negative after coming back from Russia, while Joffrey Lauvergne receives a second negative COVID-19 result in a row.

https://t.co/KySnpV6gVE pic.twitter.com/U9LCIjTS6A

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 11, 2020