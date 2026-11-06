Η Ζάλγκιρις προελαύνει καθώς πέρασε με άνεση (67-83) από την έδρα της Μπεσίκτας στην Κωνστατινούπολη και πέτυχε την τέταρτη διαδοχική νίκη της.

Όσοι περίμεναν ντέρμπι επιβεβαιώθηκαν μόνο στην πρώτη περίοδο καθώς η Ζάλγκιρις ήταν επιβλητική στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπεσίκτας. Η διαφορά έφτασε έως και στο +25 για τους Λιθουανούς οι οποίοι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα και οδήγησαν την τουρκική ομάδα σ' ένα άναρχο μπάσκετ το οποίο έφερε και απελπιστική αστοχία έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο αγώνας

Μετά το ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο (17-20) η Ζάλγκιρις ήταν πιο ώριμη ως προς τις τακτικές επιλογές της εν αντιθέσει με την Μπεσίκτας η οποία λειτούργησε με βιασύνη και δίχως αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση πλην του Ομορούγι (12π.).

Έτσι οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να χτίζουν διαφορά φτάνοντας σε διψήφιο νούμερο (29-40, 17’). Η επιπολαιότητα των γηπεδούχων τούς πρόσφερε μάλιστα και παιχνίδι επιθετικής μετάβασης. Το επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο ήταν 14-25 και η Ζάλγκιρις πήγε στα αποδυτήρια με +14 (31-45) παίρνοντας πόντους από τους Βαλαντσιούνας, Έντουαρντς.

Οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν πλήρως στο πρώτο μισό της 3ης περιόδου (36-56) καθώς η Μπεσίκτας είχε 2/14 τρίποντα και τσαπατσουλιά στον τρόπο εκδήλωσης των επιθέσεων. Μέγιστη διαφορά στη διάρκεια του δεκαλέπτου ήταν το +23 (39-62, 28').

Η Ζάλγκιρις κράτησε (περίπου) τρία λεπτά τους γηπεδούχους χωρίς καλάθι και επαναφέροντας τη διαφορά στο +25 (44-69, 33') έπεσαν και τυπικά οι τίτλοι τέλους στον αγώνα. Η Μπεσίκτας προσπάθησε να κρατήσει τα προσχήματα αλλά και να αξιοποιήσει τη χαλάρωση των Λιθουανών (55-69) αλλά ένα 0-6 σερί των φιλοξενούμενων έσβησε κάθε ελπίδα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε εξαιρετική άμυνα απέναντι σε μια ομάδα που λειτουργεί με τσαπατσουλιά και παράλληλα οι βασικοί της σουτέρ ήταν σε απελπιστικά άστοχη βραδιά.

MVP… ο Βαλαντσιούνας, όχι τόσο για τους αριθμούς του όσο για το ισχυρό impact του στον τρόπο λειτουργίας της Ζάλγκιρις σε άμυνα και επίθεση.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… ο Τουμπέλις, ο Κάρσεν Έντουαρντς και ο Μάριους Γκριγκόνις.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ομορούγι έκανε την προσπάθειά του αλλά πλην του Γκέμπριελ δεν βρήκε συμπαραστάτες

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… όλοι της περιφέρειας της Μπεσίκτας. Κάκιστη βραδιά για Λόνι Ουόκερ, Ουίλμπεκιν και Ντε Τζούλιους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… μάλλον γεγονός, η μη χρησιμοποίηση του Μάοντο Λο παρότι το παιχνίδι κρίθηκε από το τρίτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 44-62, 67-83