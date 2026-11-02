Ρίτας - Ζάλγκιρις 89-94: Έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Μασιούλις, θετικός ο Γκριγκόνις

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ρίτας - Ζάλγκιρις 89-94: Έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Μασιούλις, θετικός ο Γκριγκόνις

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Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Ρίτας με 94-89 και συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, πετυχαίνοντας την έκτη σερί νίκη της.

Το... τρένων των νικών της Ζάλγκιρις καλά κρατεί, αφού επικράτησε και της Ρίτας, εκτός έδρας με 94-89.

Η ομάδα του Μασιούλις πέτυχε την 6η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και 8η συνολικά στο λιθουανικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σλίβα που ολοκλήρωσε αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Βαλαντσιούνας πέτυχε 15π., 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Μάριος Γκριγκόνις είχε πολύ θετικά παρουσία, αφού πέτυχε 12 πόντους με (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα 2/3 βολές).

 

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μαρτσουλιόνις με 24 πόντους.

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Μπεσίκτας (06/11, 19:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 49-42, 69-70, 89-94

RytasFG2PT FG3PT FGFTREBSTATISTICS
#ŽaidėjasMINTŠKM/A%M/A%M/A%M/A%AKAKPAKGRPPKKLBLGBAPIP+/-EF
8A. Gudaitis * (C)24:08168/1172.7%8/1172.7%0/00.0%0/10.0%3212011132-515
21G. Masiulis15:5262/450.0%1/250.0%1/250.0%1/250.0%312110001108
3A. Marčiulionis23:53249/1560.0%6/966.7%3/650.0%3/3100.0%2023020006-1027
7G. Radzevičius *30:02105/1145.5%5/771.4%0/40.0%0/00.0%7160020001-410
5O. Pleikys11:1041/1100.0%1/1100.0%0/00.0%2/2100.0%321000102137
6K. Bruhnke16:5200/30.0%0/00.0%0/30.0%0/00.0%0000020030-20-8
11M. Devoe *33:1583/650.0%1/250.0%2/450.0%0/20.0%4046110014216
0C. Winston *23:06154/1040.0%2/728.6%2/366.7%5/683.3%4043120145314
1R. Lindo *21:4262/450.0%0/00.0%2/450.0%0/00.0%312100004165
TOTAL200:008934/6552.3%24/3961.5%10/2638.5%11/1668.8%349251631022182199
Treneris: Nedas Pacevičius | Asistentas: Mindaugas Brazys
ŽalgirisFG2PT FG3PT FGFTREBSTATISTICS
#ŽaidėjasMINTŠKM/A%M/A%M/A%M/A%AKAKPAKGRPPKKLBLGBAPIP+/-EF
92E. Ulanovas (C)21:3251/616.7%0/40.0%1/250.0%2/2100.0%3120010032-71
51A. Butkevičius18:0900/50.0%0/20.0%0/30.0%0/00.0%3031000013111
40M. Grigonis14:50124/580.0%2/2100.0%2/366.7%2/2100.0%1012000021813
91D. Sirvydis *12:0510/40.0%0/20.0%0/20.0%1/250.0%1011110011-6-2
17J. Valančiūnas *21:56156/875.0%6/875.0%0/00.0%3/475.0%7252111024124
9D. Giedraitis23:3294/666.7%3/475.0%1/250.0%0/00.0%2204000021712
12M. Lo08:1673/560.0%2/366.7%1/250.0%0/00.0%000000000166
14D. Sleva *23:25248/1172.7%2/366.7%6/875.0%2/2100.0%94512100431631
0S. Brown18:3452/633.3%1/425.0%1/250.0%0/00.0%2022000020-142
2K. Akobundu-Ehiogu09:0921/250.0%1/250.0%0/00.0%0/00.0%211001112141
3C. Edwards *18:30146/1637.5%4/666.7%2/1020.0%0/00.0%422300013077
7S. Lee *10:0200/20.0%0/10.0%0/10.0%0/00.0%0000010001-8-2
TOTAL200:009435/7646.1%21/4151.2%14/3540.0%10/1283.3%391623164622221899
Treneris: Tomas Masiulis
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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