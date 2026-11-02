Ρίτας - Ζάλγκιρις 89-94: Έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Μασιούλις, θετικός ο Γκριγκόνις
Το... τρένων των νικών της Ζάλγκιρις καλά κρατεί, αφού επικράτησε και της Ρίτας, εκτός έδρας με 94-89.
Η ομάδα του Μασιούλις πέτυχε την 6η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και 8η συνολικά στο λιθουανικό πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σλίβα που ολοκλήρωσε αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Βαλαντσιούνας πέτυχε 15π., 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Ο Μάριος Γκριγκόνις είχε πολύ θετικά παρουσία, αφού πέτυχε 12 πόντους με (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα 2/3 βολές).
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μαρτσουλιόνις με 24 πόντους.
Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Μπεσίκτας (06/11, 19:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 21-25, 49-42, 69-70, 89-94
|Rytas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
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|REB
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|Žaidėjas
|MIN
|TŠK
|M/A
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|M/A
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|M/A
|%
|AK
|AKP
|AKG
|RP
|PK
|KL
|BL
|GB
|AP
|IP
|+/-
|EF
|8
|A. Gudaitis * (C)
|24:08
|16
|8/11
|72.7%
|8/11
|72.7%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|3
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|-5
|15
|21
|G. Masiulis
|15:52
|6
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|3
|A. Marčiulionis
|23:53
|24
|9/15
|60.0%
|6/9
|66.7%
|3/6
|50.0%
|3/3
|100.0%
|2
|0
|2
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|6
|-10
|27
|7
|G. Radzevičius *
|30:02
|10
|5/11
|45.5%
|5/7
|71.4%
|0/4
|0.0%
|0/0
|0.0%
|7
|1
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|-4
|10
|5
|O. Pleikys
|11:10
|4
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|3
|7
|6
|K. Bruhnke
|16:52
|0
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|3
|0
|-20
|-8
|11
|M. Devoe *
|33:15
|8
|3/6
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|4
|0
|4
|6
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|2
|16
|0
|C. Winston *
|23:06
|15
|4/10
|40.0%
|2/7
|28.6%
|2/3
|66.7%
|5/6
|83.3%
|4
|0
|4
|3
|1
|2
|0
|1
|4
|5
|3
|14
|1
|R. Lindo *
|21:42
|6
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|1
|6
|5
|TOTAL
|200:00
|89
|34/65
|52.3%
|24/39
|61.5%
|10/26
|38.5%
|11/16
|68.8%
|34
|9
|25
|16
|3
|10
|2
|2
|18
|21
|99
|Treneris: Nedas Pacevičius | Asistentas: Mindaugas Brazys
|Žalgiris
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|STATISTICS
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|AKP
|AKG
|RP
|PK
|KL
|BL
|GB
|AP
|IP
|+/-
|EF
|92
|E. Ulanovas (C)
|21:32
|5
|1/6
|16.7%
|0/4
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|3
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|2
|-7
|1
|51
|A. Butkevičius
|18:09
|0
|0/5
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|11
|1
|40
|M. Grigonis
|14:50
|12
|4/5
|80.0%
|2/2
|100.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|8
|13
|91
|D. Sirvydis *
|12:05
|1
|0/4
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|-6
|-2
|17
|J. Valančiūnas *
|21:56
|15
|6/8
|75.0%
|6/8
|75.0%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|7
|2
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|4
|1
|24
|9
|D. Giedraitis
|23:32
|9
|4/6
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|7
|12
|12
|M. Lo
|08:16
|7
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|6
|14
|D. Sleva *
|23:25
|24
|8/11
|72.7%
|2/3
|66.7%
|6/8
|75.0%
|2/2
|100.0%
|9
|4
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|3
|16
|31
|0
|S. Brown
|18:34
|5
|2/6
|33.3%
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-14
|2
|2
|K. Akobundu-Ehiogu
|09:09
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|3
|C. Edwards *
|18:30
|14
|6/16
|37.5%
|4/6
|66.7%
|2/10
|20.0%
|0/0
|0.0%
|4
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|7
|7
|7
|S. Lee *
|10:02
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-8
|-2
|TOTAL
|200:00
|94
|35/76
|46.1%
|21/41
|51.2%
|14/35
|40.0%
|10/12
|83.3%
|39
|16
|23
|16
|4
|6
|2
|2
|22
|18
|99
|Treneris: Tomas Masiulis
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