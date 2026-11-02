Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Ρίτας με 94-89 και συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, πετυχαίνοντας την έκτη σερί νίκη της.

Το... τρένων των νικών της Ζάλγκιρις καλά κρατεί, αφού επικράτησε και της Ρίτας, εκτός έδρας με 94-89.

Η ομάδα του Μασιούλις πέτυχε την 6η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και 8η συνολικά στο λιθουανικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σλίβα που ολοκλήρωσε αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Βαλαντσιούνας πέτυχε 15π., 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Μάριος Γκριγκόνις είχε πολύ θετικά παρουσία, αφού πέτυχε 12 πόντους με (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα 2/3 βολές).

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μαρτσουλιόνις με 24 πόντους.

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Μπεσίκτας (06/11, 19:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 49-42, 69-70, 89-94

Rytas FG 2PT FG 3PT FG FT REB STATISTICS # Žaidėjas MIN TŠK M/A % M/A % M/A % M/A % AK AKP AKG RP PK KL BL GB AP IP +/- EF 8 A. Gudaitis * (C) 24:08 16 8/11 72.7% 8/11 72.7% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 3 2 1 2 0 1 1 1 3 2 -5 15 21 G. Masiulis 15:52 6 2/4 50.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 3 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 8 3 A. Marčiulionis 23:53 24 9/15 60.0% 6/9 66.7% 3/6 50.0% 3/3 100.0% 2 0 2 3 0 2 0 0 0 6 -10 27 7 G. Radzevičius * 30:02 10 5/11 45.5% 5/7 71.4% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 7 1 6 0 0 2 0 0 0 1 -4 10 5 O. Pleikys 11:10 4 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 3 2 1 0 0 0 1 0 2 1 3 7 6 K. Bruhnke 16:52 0 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 -20 -8 11 M. Devoe * 33:15 8 3/6 50.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 0/2 0.0% 4 0 4 6 1 1 0 0 1 4 2 16 0 C. Winston * 23:06 15 4/10 40.0% 2/7 28.6% 2/3 66.7% 5/6 83.3% 4 0 4 3 1 2 0 1 4 5 3 14 1 R. Lindo * 21:42 6 2/4 50.0% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 3 1 2 1 0 0 0 0 4 1 6 5 TOTAL 200:00 89 34/65 52.3% 24/39 61.5% 10/26 38.5% 11/16 68.8% 34 9 25 16 3 10 2 2 18 21 99 Treneris: Nedas Pacevičius | Asistentas: Mindaugas Brazys