Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, με το ιατρικό δελτίο της EuroLeague να περιλαμβάνει αρκετές απουσίες.

Με σημαντικά προβλήματα και αρκετά ερωτηματικά θα παραταχθούν ορισμένες ομάδες της EuroLeague στις αναμετρήσεις της ημέρας για την αυλαία της 10ης αγωνιστικής με την «ερυθρόλευκη» αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το ιατρικό δελτίο της EuroLeague

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (21:15)

Ο Γιαν Μοντέρο και ο Στέφαν Μιγιένοβιτς δεν θα βρίσκονται στη διάθεση των ομάδων τους αντίστοιχα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ για τους Πειραιώτες κανονικά υπολογίζονται οι Εβάν Φουρνιέ και Τζον Κόντσαρ.

Μπεσίκτας – Ζάλγκιρις Κάουνας (19:00)

Εκτός δράσης έχουν τεθεί οι ΝταΚουάν Τζέφρις, Μαντί Σισοκό και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν.

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι BC (21:30)

Πέντε είναι οι απουσίες που καταγράφονται ενόψει του αγώνα. Νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Τομάσο Μπαλντάσο, Τζάστιν Άντερσον, Ντάβις Μπέρτανς, Μαμαντού Τζαϊτέ και Τόμας Γουόκαπ.

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45)

Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα εντοπίζεται στην αναμέτρηση του Βελιγραδίου, καθώς οι Τόνι Τζεκίρι, Βάνια Μαρίνκοβιτς και Ντέρεκ Γουίλις θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Αμφίβολη είναι επίσης η συμμετοχή των Τζον ΝτιΜπαρτολομέο και Γκαρ Λάβι, ενώ ο Ίφε Λούντμπεργκ έχει τεθεί εκτός για τη Μακάμπι.