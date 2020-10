Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η πρόβλεψη του Μάικ Τζέιμς για το ντέρμπι! (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague και λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο ΟΑΚΑ, περίπου 200 φίλαθλοι του «τριφυλλιού» βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο για να στηρίξουν τον Γιώργο Βόβορα και τους παίκτες του.

Στο μεταξύ, ο Μάικ Τζέιμς έκανε τις εκτιμήσεις του για τους αγώνες της βραδιάς. Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανέφερε στο Twitter:

Ζενίτ - Μπαρτσελόνα: Νίκη Μπαρτσελόνα με 7 πόντους

Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια: Νίκη Μπασκόνια με 5 πόντους

Άλμπα - Μπάγερν: Νίκη Άλμπα με 2 πόντους

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Νίκη Παναθηναϊκού με 8 πόντους

Αρμάνι - Βιλερμπάν: Νίκη Μιλάνο με 13 πόντους

— Mike James (@TheNatural_05) October 9, 2020