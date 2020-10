Η Ζαλγκίρις μπήκε με το.. δεξί στη Εuroleague, αφού απέδρασε με το διπλό από το ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε αυτό βοήθησε πολύ ο Μάριους Γκριγκόνις με καθοριστικά καλάθια.

Ο Λιθουανός είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μια γεμάτη εμφάνιση.

15 pts | 6 reb | 4 ast

Marius Grigonis rolled back into EuroLegaue form in the @bczalgiris win!#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/NYSfw9NTp2

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2020