Γιασικεβίτσιους: «Δεν έχουμε μιλήσει με τον Μαρκ Γκασόλ»! (pic)

Τον περασμένο Αύγουστο, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου, αναφέρθηκε στην πιθανότητα επιστροφής του Πάου Γκασόλ στους μπλαουγκράνα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Καταλανοί δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά τον κορυφαίο Ισπανό NBAer όλων των εποχών.

Εσχάτως, ήλθε στο προσκήνιο το όνομα και του Μαρκ Γκασόλ, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει στην Ευρώπη έπειτα από το 2008, όταν αποχώρησε από την Τζιρόνα για λογαριασμό των Γκρίζλις κι εν συνεχεία έπαιξε στους Ράπτορς.

Το όνομα του Μαρκ Γκασόλ, που πέρσι κατέκτησε το δαχτυλίδι με το Τορόντο συνδέθηκε με την Μπαρτσελόνα που έχει κενό στη γραμμή ψηλών έπειτα από την αποχώρηση του Άντε Τόμιτς.

Ο Μαρκ έπαιξε στην Μπάρτσα την περίοδο 2003-06 όμως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διέψευσε ότι υπάρχουν επαφές: «Δεν έχουμε μιλήσει με τον Μαρκ Γκασόλ! Το πιο σημαντικό τώρα είναι να μην υπάρχει βιασύνη. Αν έχουμε πραγματικές πιθανότητες, θα τις διεκδικήσουμε».

Ο Μαρκ Γκασόλ μετράει 14.6 πόντους και 7.6 ριμπάουντ μ.ό. σε 839 αγώνες στη regular season του ΝΒΑ.

Barcelona head coach Sarunas Jasikevicius to @GIGANTESbasket: “We have not talked to Marc Gasol. The important thing now is not to rush. If we have a real chance, we will go for it.”

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 30, 2020