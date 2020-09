Με ένα χαμόγελο ως τα αυτιά, ο Ιταλός φόργουορντ έστειλε το μήνυμά του σε όλους τους φιλάθλους της Euroleague, φορώντας το φούτερ της νέας του ομάδας, Αρμάνι Μιλάνο.

«Γεια σε όλους τους fans. Μας λείψατε πολύ! Ακόμα και αν δεν μπορείτε να έρθετε στο γήπεδο, συνεχίστε να μας στηρίζετε», είπε ο Τζίτζι Ντατόμε.

.@GigiDatome has a message to the fans ahead of the new season #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/bnxIxYCH6E

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 15, 2020