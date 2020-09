«United we win, united we fight, united we stand». Ή αλλιώς «Μαζί νικάμε, μαζί παλεύουμε, μαζί αντιστεκόμαστε».

Στο πλαίσιο της προώθησης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, ο Παναθηναϊκός έβαλε τους παίκτες του να περάσουν το μήνυμα σε όλες τις γλώσσες που εκείνοι μιλούν.

Έτσι, ο Μπεν Μπέντιλ το είπε στα ελληνικά, με δάσκαλο τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο Ντίνος Μήτογλου στα ισπανικά με την βοήθεια του Χάουαρντ Σαντ-Ρος και ο Ιωάννης Παπαπέτρου στα σερβικά με καθοδηγητή τον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο