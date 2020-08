Από το πρώτο φιλικό της Μπαρτσελόνα, ο Έλληνας πόιντ γκαρντ άρχισε να δείχνει για ποιον λόγο θα βρίσκεται στην Βαρκελώνη τα τρία επόμενα χρόνια!

Απέναντι στην ομάδα της Ανδόρα, ο Νικ Καλάθης άρχισε να μοιράζει «μαγικές» και να «σερβίρει» καλάθια «πάρε-βάλε» στον Νίκολα Μίροτιτς!

Δείτε την εντυπωσιακή ασίστ του Καλάθη

Nick Calathes with the bounce pass to Mirotic pic.twitter.com/caq9HihzrU

— BasketHead (@the_BasketHead) August 26, 2020