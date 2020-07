Χίμκι: Τέλος ο Έβανς (pic)

Η Χίμκι συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της για τη νέα σεζόν και το πλάνο περιλαμβάνει αποχωρήσεις.

Ο Τζέρεμι Έβανς δεν θα βρίσκεται στην ομάδα τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ρώσοι.

Φέτος ο 33χρονος σέντερ έπαιξε σε 21 ματς και είχε 8.5 πόντους και 4.4 ριμπάουντ ανά ματς.

По окончании срока действия контракта наш клуб покидает американский центровой @JeremyEvans40 / Jeremy Evans leaves him upon expiration of his contract, good luck and hope u will be back on the court soon! pic.twitter.com/JDQVJlscUd

BC Khimki (@Khimkibasket) July 31, 2020