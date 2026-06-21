Όταν ο ήρωας του Κουρασάο, Ελόι Ρουμ μίλησε στο Gazzetta: «Όλα είναι πιθανά αν πιστεύεις σε εσένα και στα όνειρα σου»

Θυμηθείτε τι είχε πει στο Gazzetta ο ήρωας του Κουρασάο, Ελόι Ρουμ, πριν την έναρξη του Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Το Gazzetta σας είχε ταξιδέψει στο... backstage των εκπλήξεων του φετινού Μουντιάλ μέσα από τα λόγια τριών ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούν το εθνόσημο των Αϊτή, Πράσινο Ακρωτήρι και Κουρασάο. Για το τελευταίο, ο 37χρονος Ελόι Ρουμ είχε ανοίξει την καρδιά του και είχε μιλήσει για αυτή την ιστορική συμμετοχή.

Έχοντας γεννηθεί στην Ολλανδία, ο έμπειρος πορτιέρε επέλεξε να εκπροσωπήσει τη χώρα των γονιών του και είχε μεταφέρει μέσα από το Gazzetta τα συναισθήματα και τις στιγμές που έζησε με την ιστορική πρόκριση της Κουρασάο στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Μία χώρα που αποτελείται από δέκα νησιά και οκτώ νησίδες και είναι η μικρότερη στο φετινό Μουντιάλ αν και η πρεμιέρα δεν ήταν τόσο... ονειρική μετά την βαριά ήττα από τη Γερμανία με 7-1 (!). Ωστόσο απέδειξαν ότι είναι σκληρά «καρύδια» και δεν βρίσκονται τυχαία σε αυτή τη θέση.

Απέναντι στο Εκουαδόρ, ο Ελόι Ρουμ ήταν ο απόλυτος ήρωας διαλύοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με τις συνολικά 15 αποκρούσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από το 1966 όταν και ξεκίνησε η καταμέτρηση αυτών των στατιστικών.

Αναλυτικά η συνέντευξη του 37χρονου τερματοφύλακα πριν την έναρξη του Μουντιάλ:

Ποιο ήταν το πρώτο άτομο που μίλησες μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ;

«Το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησα ήταν η γυναίκα μου. Ήταν στην Ολλανδία και έβλεπε το παιχνίδι και ήταν τόσο χαρούμενη. Μιλήσαμε μετά το ματς και ήταν πραγματικά περήφανη και συγκινημένη επειδή ήξερε τι έχω περάσει για να φτάσω μέχρι εκεί και να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μου».

Ποια ήταν τα συναισθήματα σου για αυτή την πρόκριση;

«Το πρώτο που σκέφτηκα... ουφ... πολλά συναισθήματα. Μόλις καταλάβαμε ότι περάσαμε ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές. Ακόμα και τώρα δεν το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε στο Μουντιάλ για την Κουρασάο. Πάρα πολλά συναισθήματα αλλά πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω μόνο ένα. Αν ρωτούσες τους ανθρώπους πριν από δύο χρόνια για το αν θα περάσουμε, κανείς δεν το πίστευε και όμως είμαστε εδώ»

Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση για τη Κουρασάο;

«Αυτή η πρόκριση σημαίνει πολλά για το Κουρασάο. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, είναι κάτι μεγαλύτερο. Πρώτα από όλα κάναμε υπερήφανους τους ανθρώπους της Κουρασάο και η νέα γενιά ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Δώσαμε κάτι πίσω στη χώρα των γονιών μας και τους κάναμε όλους τόσο υπερήφανους. Ήταν πολύ συγκινητικό. Το έβλεπες στα πρόσωπα τους όταν προκριθήκαμε. Δώσαμε ελπίδα και κάθε λόγο στα νέα παιδιά να ονειρεύονται»

Τι συζητήσατε μεταξύ σας μετά την πρόκριση;

«Όλοι ήταν πολύ συγκινημένοι. Όλοι μας έδειξαν πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρόκριση και είναι πραγματικά υπέροχο ταξίδι που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε από την αρχή σε όλο αυτό. Οι άνθρωποι βλέπουν το αποτέλεσμα αλλά είναι μία δουλειά δέκα χρόνων που γίνεται».

Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στο Μουντιάλ;

«Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Κάθε παίκτης θα ήθελε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ και είναι το υψηλότερο επίπεδο του κόσμου. Όταν βρίσκεσαι εκεί σημαίνει ότι έχεις πετύχει στην καριέρα σου είναι μία επιτυχία ξεχωριστή».

Ήταν ένα όνειρο που είχες από παιδί;

«Από παιδί ονειρευόμουν να αγωνιστώ στο Μουντιάλ με την Κουρασάο. Και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να εκπροσωπήσω το Κουρασάο και όχι την Ολλανδία στο τέλος. Θεωρώ και μόνο που αντιπροσωπεύουμε την Κουρασάο στο Μουντιάλ είναι κάτι μοναδικό. Δεν μετανιώσαμε ποτέ που πήραμε αυτή την απόφαση να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και πόσο μάλλον στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Curaçao goalkeeper @EloyRoom was one save short of tying Tim Howard's FIFA World Cup save record 🇨🇼



Take a closer look at all 15 saves 👇 pic.twitter.com/2GTFfVQQAN — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 21, 2026

Ποιο είναι το... μότο που ακολουθείς;

«Πάντα έλεγα μέσα μου από μικρός να μην τα παρατάω ποτέ και να πιστεύω στον εαυτό μου και τα όνειρα μου. Ακόμα και όταν πέσεις κάτω, να συνεχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου. Όλα τα παιδιά ονειρεύονται αλλά εγώ πίστεψα σε αυτά τα όνειρα και έγιναν πραγματικότητα. Όλα είναι πιθανά αν πιστεύεις σε εσένα και στα όνειρα σου. Τίποτα δεν θα είναι απίθανο τότε».

Ποιον παίκτη ανυπομονείς να αντιμετωπίσεις;

«Το πρώτο παιχνίδι είναι κόντρα στη Γερμανία και το ότι θα παίξω κόντρα στον Νόιερ είναι ένα όνειρο που γίνεται. Ο θρύλος όλων των τερματοφυλάκων και το είδωλο για όλους μας, οπότε θα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό.»