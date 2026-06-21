Δείτε τις καλύτερες στιγμές και τα τέσσερα γκολ που σημείωσε η Ιαπωνία κόντρα στην Τυνησία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ.

Καταιγιστική η Ιαπωνία «ισοπέδωσε» με 4-0 την Τυνησία στη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από την άλλη, η ομάδα του Ρενάρ αποχαιρέτησε πρόωρα το φετινό τουρνουά, καθώς αποκλείστηκε μαθηματικά μετά την ήττα της στο παιχνίδι.

Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο από τους «σαμουράι», που είδαν κι ένα γκολ τους να ακυρώνεται για χιλιοστά.

Οι παίκτες του Μοριγιάσου δεν είχαν περιθώρια μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στην Ολλανδία, κυνήγησαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους Τυνήσιους και βρίσκονται πλέον στη 2η θέση της βαθμολογίας στον 6ο όμιλο, με τους Οράνιε να είναι στην κορυφή της κατάταξης.