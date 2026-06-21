Ο Στέφαν ντε Φράι έχει βρεθεί στην Ελλάδα στο παρελθόν για διακοπές, αλλά και με την εθνική του ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές πιθανότητες να ντύσει στα πράσινα τον σπουδαίο αμυντικό Στέφαν ντε Φράι.

Ο διεθνής Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ έπειτα από μία τεράστια καριέρα οκτώ ετών στους «νερατζούρι» και είναι πολύ κοντά στο ν' αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο 34χρονος (5/2/92) κεντρικός αμυντικός δεν έχει αντιμετωπίσει ελληνική ομάδα στην καριέρα του, αλλά έχει τεθεί αντίπαλος της Εθνικής μας.

Στις 7/9/23 για τα προκριματικά του Euro 2024 μπήκε στο 46' στη θέση του Ακέ, στην εντός έδρας νίκη των «οράνιε» με 3-0. Στις 16/10/23 στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν στον πάγκο της Ολλανδίας, στη νίκη τους με 1-0 επί της γαλανόλευκης.

Ποδοσφαιρικά αυτή είναι η... σύνδεσή του με την Ελλάδα, πριν τον Παναθηναϊκό. Ο Ντε Φράι, ωστόσο, έχει επισκεφθεί τη χώρα μας για διακοπές και μάλιστα με τη σύντροφό του. Ο Ντε Φράι είναι παντρεμένος με την Μολδαβή Ντόινα Τουρτσεάνου κι έχουν έναν γιο.

Στο παρελθόν ο ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του βρέθηκαν στην Αθήνα και ανέβηκαν στην Ακρόπολη. Έκαναν επίσης σε διαφορετικό χρονικό σημείο διακοπές και στη Μύκονο, ενώ η Τουρτσεάνου, όπως φαίνεται και στον λογαριασμό της στο instagram, έχει κάνει διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο. Οι δυο τους δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για την Ελλάδα και αυτό πάντα παίζει ρόλο στη λήψη μίας απόφασης από έναν ποδοσφαιριστή.

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