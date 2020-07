Ζαλγκίρις: «Μπαμ» με Γκαρίνο! (pic)

Σημαντική ενίσχυση για την Ζαλγκίρις, ενόψει της νέας χρονιάς!

Η ομάδα του Κάουνας δυνάμωσε με την απόκτηση του Πατρίσιο Γκαρίνο, ο οποίος την τελευταία τριετία φορούσε την φανέλα της Μπασκόνια.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για 1+1 χρόνια, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Γκαρίνο την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια με τους Βάσκους και είχε κατά μέσο όρο 8.3 πόντους και 3.1 ριμπάουντ.

Zalgiris got some Argentinian fire-power coming in, as Patricio Garino will be joining the green-and-whites. Welcome to Kaunas, @patitogarino!

Read more https://t.co/jrKWbqMQd3 pic.twitter.com/xk6FdxfvJX

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 24, 2020