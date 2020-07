Ο Τόμας Ουόκαπ ανανέωσε την συνεργασία του με την Ζαλγκίρις, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα του Κάουνας.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στην Ζαλγκίρις από το 2018, ενώ την φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 8.5 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 1.0 κλεψίματα.

Όπως σημειώνει κι ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, το deadline ίσχυε μέχρι τις 20 Ιουλίου, ενώ ο παίκτης έχει προσελκυσει το ενδιαφέρον από το ΝΒΑ, αλλά η free agency εκεί αρχίσει στις 18 Οκτωβρίου, μετά τις αλλαγές που έφερε ο κορονοϊός.

Since July 20th deadline has passed, Thomas Walkup is officially staying in the club he loves so much - Zalgiris Kaunas. What's interesting, that he has NBA interest and NBA free agency period is set to begin on Oct 18.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 21, 2020