Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις 74-91: Επιβλητική εμφάνιση σε 20' συμμετοχής του Κίναν Έβανς!

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε της Βίρτους στην Μπολόνια επικρατώντας με 71-94 με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με double double και τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στα παρκέ της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις όταν χρειάστηκε πάτησε... γκάζι και δεν κοίταξε ξανά πίσω παίρνοντας το «διπλό» (74-91) στην έδρα της Μπολόνια για να ανέβει στο 4-4 της βαθμολογίας της EuroLeague.

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση με double double του Γιόνας Βαλαντσιούνας, στο επίκεντρο βρέθηκε ο Κίναν Έβανς που σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του ξαναπάτησε παρκέ σε παιχνίδι ΕuroLeague, καθώς μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Λόντον Λάιονς όπου είχε δοθεί δανεικός. Ο Αμερικανός σε 18:33 που έπαιξε σημείωσε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ όντας αλάνθαστος.

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Βίρτους ξεκίνησε με μεγαλύτερη ώθηση στην αναμέτρηση, όμως οι Σέιμπεν Λι και Βαλαντσιούνας έφεραν το ματς στα ίσα μετά το πέρας του πρώτου πενταλέπτου (8-8), ενώ ο Λιθουανός σέντερ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (8-10). Πέντε πόντοι δια χειρός Φρέιζιερ ανέτρεψαν το σκορ υπέρ της Βίρτους (13-10) και όλο ανέβαζε την επίδοσή της (18-11, στο 9') μετρώντας 3/3 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας σημειώσει ήδη διψήφιο αριθμό πόντων.

Στη δεύτερη περίοδο, οι πέντε σερί πόντοι του Γκριγκόνις ροκάνισε τη διαφορά (22-19) με τον Ντιάρα να διατηρεί τη Βίρτους σε θέση οδηγού. Όταν χρειάστηκε, οι Λο, Μπράουν και Τουμπέλις πήραν τη σκυτάλη και με ένα επιμέρους 2-10 έβαλαν τη Ζάλγκιρις μπροστά στο σκορ (28-29, στο 16'), όμως οι Ιταλοί άντεξαν στην πίεση και με τον Άλστον να ευστοχεί από την περιφέρεια πήραν και πάλι το προβάδισμα για το 35-31, όμως με 6 αναπάντητους πόντους οι Λιθουανοί έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με ένα ελαφρύ προβάδισμα (35-37).

 

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 3-10 δια χειρός Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας βάζοντας τη Ζάλγκιρις στο +7 (40-47, στο 23:30). Με αντίστοιχες επιθετικές εκρήξεις η Βίρτους προσπαθούσε να επιστρέψει, αλλά οι Λιθουανοί διατηρούσαν χαρακτήρα και με τον Στέρλινγκ Μπράουν πήραν και διψήφια διαφορά την οποία και διατήρησαν μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (53-65).

Με εξαίρεση το -8 που κατάφερε να κάνει η Βίρτους έως το 33ο λεπτό για το 62-7 με τον Άλστον να έχει τον πρώτο λόγο, η Ζάλγκιρις έτρεξε ένα σερί 13 αναπάντητων πόντων με την ομάδα να φτάνει στο +19 (64-85) κι έκτοτε να μην κοιτάζει ξανά πίσω.


ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Εκμεταλλευόταν τις δεύτερες ευκαιρίες παίρνοντας 17 πόντους μέσω αυτό.
MVP O… Γιόνας Βαλαντσιούνας με double double 17 πόντων, 11 ριμπάουντ ενώ μοίρασε και 2 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αζουόλας Τουμπέλις με 9 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ 14 σκόραρε ο Μπράουν, 13 ο Σλίβα και 12 ο Γκριγκόνις.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Κυριάρχησε ο Άλστον με 18 πόντους και 2 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κλίντμαν που σκόραρε 2 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν η διαφορά στα ριμπάουντ (35-45) και ειδικά στα επιθετικά (10-16)

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 35-37, 53-65, 74-91

Virtus Bologna
Προπονητής: Alex Mumbru		MINPTS2FG (M/A - %)3FG (M/A - %)FT (M/A - %)REBOUNDS (O-D-T)ASTSTLTOBLK (F-AG)FOULS (OF-CM-DR)PIR+/-
0R. Bello15:2742/728.6%0/10.0%0/00.0%0223210002331
1T. Frazier24:31141/250.0%4/1040.0%0/00.0%1232120001313-1
2*M. Carr21:1293/837.5%1/616.7%0/00.0%13411300143-11
3*K. Kokila10:5321/1100.0%0/10.0%0/00.0%0221000003071
8*W. Moore20:4420/20.0%0/00.0%2/2100.0%0443030005211
9*K. Edwards20:2083/475.0%0/10.0%2/2100.0%1121010002264
21*D. Alston Jr.22:16185/955.6%2/2100.0%2/2100.0%02220001003160
23D. Hackett16:4321/1100.0%0/10.0%0/00.0%112000000001-1
24F. Ferrari02:5200/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000043-14
31A. Diarra16:51134/580.0%0/00.0%5/683.3%42601110122147
34B. Klintman21:0721/333.3%0/40.0%0/00.0%0111000001004
35M. Diouf07:0400/10.0%0/00.0%0/00.0%1010000001101
Ομάδα / Team--------235--0--0005-
TOTAL200:007421/4348.8%7/2626.9%11/1291.7%10223215510202262272-

Zalgiris Kaunas
Προπονητής: Tomas Masiulis		MINPTS2FG (M/A - %)3FG (M/A - %)FT (M/A - %)REBOUNDS (O-D-T)ASTSTLTOBLK (F-AG)FOULS (OF-CM-DR)PIR+/-
0S. Brown19:08143/560.0%2/366.7%2/366.7%01111100011124
2K. Akobundu-Ehiogu08:1500/00.0%0/00.0%0/00.0%1230001001147
3*C. Edwards14:3362/450.0%0/20.0%2/2100.0%00022100002710
7*S. Lee21:2651/250.0%0/10.0%3/3100.0%01151200035102
10*A. Tubelis24:5292/450.0%1/250.0%2/2100.0%561111100003213
12M. Lo04:1630/10.0%1/1100.0%0/00.0%0110100000040
14D. Sleva16:19132/540.0%3/475.0%0/00.0%1011010104172
17*J. Valanciunas22:36176/1442.9%0/00.0%5/683.3%6511002010252112
34K. Evans18:3341/520.0%0/00.0%2/450.0%1010330004311
40M. Grigonis19:33123/3100.0%2/2100.0%0/20.0%0330040003174
51*A. Butkevicius20:2551/250.0%1/425.0%0/00.0%01102000020411
92E. Ulanovas10:0431/250.0%0/10.0%1/333.3%16700000002610
Ομάδα / Team--------022--0--0002-
TOTAL200:009122/4746.8%10/2050.0%17/2568.0%162945109151302024106-
     

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