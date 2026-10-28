Η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε της Βίρτους στην Μπολόνια επικρατώντας με 71-94 με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με double double και τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στα παρκέ της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις όταν χρειάστηκε πάτησε... γκάζι και δεν κοίταξε ξανά πίσω παίρνοντας το «διπλό» (74-91) στην έδρα της Μπολόνια για να ανέβει στο 4-4 της βαθμολογίας της EuroLeague.

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση με double double του Γιόνας Βαλαντσιούνας, στο επίκεντρο βρέθηκε ο Κίναν Έβανς που σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του ξαναπάτησε παρκέ σε παιχνίδι ΕuroLeague, καθώς μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Λόντον Λάιονς όπου είχε δοθεί δανεικός. Ο Αμερικανός σε 18:33 που έπαιξε σημείωσε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ όντας αλάνθαστος.

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Βίρτους ξεκίνησε με μεγαλύτερη ώθηση στην αναμέτρηση, όμως οι Σέιμπεν Λι και Βαλαντσιούνας έφεραν το ματς στα ίσα μετά το πέρας του πρώτου πενταλέπτου (8-8), ενώ ο Λιθουανός σέντερ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (8-10). Πέντε πόντοι δια χειρός Φρέιζιερ ανέτρεψαν το σκορ υπέρ της Βίρτους (13-10) και όλο ανέβαζε την επίδοσή της (18-11, στο 9') μετρώντας 3/3 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας σημειώσει ήδη διψήφιο αριθμό πόντων.

Στη δεύτερη περίοδο, οι πέντε σερί πόντοι του Γκριγκόνις ροκάνισε τη διαφορά (22-19) με τον Ντιάρα να διατηρεί τη Βίρτους σε θέση οδηγού. Όταν χρειάστηκε, οι Λο, Μπράουν και Τουμπέλις πήραν τη σκυτάλη και με ένα επιμέρους 2-10 έβαλαν τη Ζάλγκιρις μπροστά στο σκορ (28-29, στο 16'), όμως οι Ιταλοί άντεξαν στην πίεση και με τον Άλστον να ευστοχεί από την περιφέρεια πήραν και πάλι το προβάδισμα για το 35-31, όμως με 6 αναπάντητους πόντους οι Λιθουανοί έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με ένα ελαφρύ προβάδισμα (35-37).

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 3-10 δια χειρός Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας βάζοντας τη Ζάλγκιρις στο +7 (40-47, στο 23:30). Με αντίστοιχες επιθετικές εκρήξεις η Βίρτους προσπαθούσε να επιστρέψει, αλλά οι Λιθουανοί διατηρούσαν χαρακτήρα και με τον Στέρλινγκ Μπράουν πήραν και διψήφια διαφορά την οποία και διατήρησαν μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (53-65).

Με εξαίρεση το -8 που κατάφερε να κάνει η Βίρτους έως το 33ο λεπτό για το 62-7 με τον Άλστον να έχει τον πρώτο λόγο, η Ζάλγκιρις έτρεξε ένα σερί 13 αναπάντητων πόντων με την ομάδα να φτάνει στο +19 (64-85) κι έκτοτε να μην κοιτάζει ξανά πίσω.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Εκμεταλλευόταν τις δεύτερες ευκαιρίες παίρνοντας 17 πόντους μέσω αυτό.

MVP O… Γιόνας Βαλαντσιούνας με double double 17 πόντων, 11 ριμπάουντ ενώ μοίρασε και 2 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Αζουόλας Τουμπέλις με 9 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ 14 σκόραρε ο Μπράουν, 13 ο Σλίβα και 12 ο Γκριγκόνις.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Κυριάρχησε ο Άλστον με 18 πόντους και 2 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κλίντμαν που σκόραρε 2 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν η διαφορά στα ριμπάουντ (35-45) και ειδικά στα επιθετικά (10-16)

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 35-37, 53-65, 74-91

Virtus Bologna

Προπονητής: Alex Mumbru MIN PTS 2FG (M/A - %) 3FG (M/A - %) FT (M/A - %) REBOUNDS (O-D-T) AST STL TO BLK (F-AG) FOULS (OF-CM-DR) PIR +/- 0 R. Bello 15:27 4 2/7 28.6% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 2 3 3 1 1 T. Frazier 24:31 14 1/2 50.0% 4/10 40.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 0 0 1 3 13 -1 2 * M. Carr 21:12 9 3/8 37.5% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 1 3 4 1 1 3 0 0 1 4 3 -1 1 3 * K. Kokila 10:53 2 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 7 1 8 * W. Moore 20:44 2 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 4 4 3 0 3 0 0 0 5 2 1 1 9 * K. Edwards 20:20 8 3/4 75.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 2 6 4 21 * D. Alston Jr. 22:16 18 5/9 55.6% 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 3 16 0 23 D. Hackett 16:43 2 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 24 F. Ferrari 02:52 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 -1 4 31 A. Diarra 16:51 13 4/5 80.0% 0/0 0.0% 5/6 83.3% 4 2 6 0 1 1 1 0 1 2 2 14 7 34 B. Klintman 21:07 2 1/3 33.3% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 35 M. Diouf 07:04 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 Ομάδα / Team - - - - - - - - 2 3 5 - - 0 - - 0 0 0 5 - TOTAL 200:00 74 21/43 48.8% 7/26 26.9% 11/12 91.7% 10 22 32 15 5 10 2 0 2 26 22 72 -